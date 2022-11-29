Венгрия потребовала от Украины вернуть права венгерскому нацменьшинству Глава МИД Венгрии Сийярто потребовал от Украины вернуть права венгерскому нацменьшинству

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Будапешт давно дал понять, что не согласится на проведение комиссии Украина — НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит РИА Новости. Таким образом он ответил на сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина — НАТО.

Пишут, что мы помешали созыву официального заседания комиссии Украина — НАТО. В нашей позиции нет ничего нового и ничего удивительного. Несколько лет назад мы дали понять, что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв этой комиссии, — сообщил Сийярто.

Ранее он заявил, что Венгрия не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда. Сийярто отметил, что Будапешт продолжит всесторонне поддерживать Киев, однако подчеркнул, что Венгрия против присоединения к каким-либо договоренностям, предполагающим совместное финансирование.