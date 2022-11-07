Венгрия выступит против плана ЕС по совместному финансированию Киева Bloomberg: Венгрия откажется поддержать планы ЕС по совместному финансированию Киева

Венгрия не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Слова главы венгерского МИДа приводит агентство Bloomberg.

Согласно информации источника, Сийярто заявил, что Венгрия продолжит всесторонне поддерживать Украину, однако подчеркнул, что его страна против присоединения к каким-либо договоренностям, предполагающим совместное финансирование вместе с другими странами европейского союза.

9 ноября Евросоюз предложит новый пакет помощи для Украины в размере €18 млрд на 2023 год. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева, что предполагает изменение правил, требующих единогласной поддержки 27 государств-членов.

Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Евросоюз вводом антироссийских санкций раздул из локального конфликта на Украине глобальную проблему. При этом санкции спровоцировали в Европе энергетический кризис. Варга добавила, что точка зрения Будапешта на восприятие конфликта на Украине может отличаться от той, что принята в остальной Европе.

Сийярто, в свою очередь, в конце октября призвал Россию и США как можно скорее начать прямые переговоры для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине. Он также выразил надежду на то, что встреча лидеров двух стран в рамках саммита G20 в Индонезии станет предпосылкой к началу таких переговоров.