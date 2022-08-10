Президент Литвы лишил госнаград фигуристов из-за участия в шоу Навки

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил литовских государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из-за участия в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи, передает ТАСС. Такое решение в отношении спортсменов принято по рекомендации литовской комиссии по госнаградам.

Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей, — заявил глава Литвы.

Он также заявил, что необходимо заново рассмотреть законодательные акты с целью лишения Дробязко литовского гражданства, которое ей было присвоено в исключительном случае, чтобы та могла представлять страну на Олимпийских играх.

В 2000 году фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Маргарита Дробязко может быть лишена гражданства и всех госнаград за участие в мероприятии Навки.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию Виктора Петренко также за участие в сочинском шоу.