Фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства и государственных наград Литвы за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи, сообщает LRT со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. О том, что спортсмены примут участие в постановке, Навка написала на своей странице в соцсетях в конце прошлой недели.
Я бы обсудил и, наверное, поддержал бы [это предложение], — сообщил министр.
Дробязко родилась в Москве в 1971 году, но в спорте выступала за Литву. Вместе со своим мужем Повиласом Ванагасом она является бронзовым призером чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.
У танцевальной пары предлагают отнять врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса, а Дробязко лишить литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения для того, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.
8 августа президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию Виктора Петренко за участие в шоу Татьяны Навки в Сочи.