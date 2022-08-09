Михаил Потапов

Литовскую фигуристку захотели лишить гражданства за участие в шоу Навки Литовских фигуристов Дробязко и Ванагаса могут лишить госнаград за участие в шоу Навки

9 августа 2022 в 10:23

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка (слева) и Маргарита Дробязко во время шоу