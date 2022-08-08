Зеленский лишил стипендии чемпиона по фигурному катанию из-за шоу Навки

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Виктор Петренко

Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию Виктора Петренко за участие в шоу Татьяны Навки в Сочи. Указ об этом опубликован на сайте офиса главы государства.

Украинский фигурист в июле выступил на ледовом шоу «Аленький цветочек». В спектакле 53-летний спортсмен играет роль отца главной героини Настеньки. В указе отмечается, что Петренко «прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения».

Учитывая это, Украинская федерация фигурного катания внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении фигуриста государственной стипендии, — сказано в документе.

Виктор Петренко в составе Объединенной команды стал олимпийским чемпионом 1992 года в мужском одиночном катании. В 1992 году он становился чемпионом мира, в 1990, 1991, 1994 годах — чемпионом Европы. Фигуриста уже исключили из состава Украинской федерации фигурного катания, назвав «недопустимым» поведение спортсмена. В России к этому решению отнеслись негативно.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на исключение олимпийского чемпиона — 1992 Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины за участие в ледовом шоу Навки «Аленький цветочек», заявив, что поддержал бы Вооружённые силы Украины (ВСУ), если бы они приняли участие в шоу Татьяны Навки. Однако, отметил тренер, Петренко ничего не сделал для того, чтобы его приняли на работу в Федерацию фигурного катания России.