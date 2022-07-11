Жулин предложил ВСУ принять участие в шоу Навки Тренер Жулин заявил, что поддержал бы ВСУ, если бы они приняли участие в шоу Навки

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Заслуженный тренер России Александр Жулин

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что поддержал бы Вооруженные силы Украины (ВСУ), если бы они приняли участие в шоу Татьяны Навки, передает Sport24. Таким образом он отреагировал на исключение олимпийского чемпиона — 1992 Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины за участие в ледовом шоу Навки «Аленький цветочек».

Если бы все войска ВСУ (Вооруженных сил Украины) вместо бомбежек Донбасса участвовали в «Аленьком цветочке», я был бы только за, — заявил Жулин.

Также российский тренер отметил, что Петренко ничего не сделал для того, чтобы его приняли на работу в Федерацию фигурного катания России.

В рамках шоу «Аленький цветочек» Петренко выступает в роли отца Настеньки, главной героини спектакля, которую на данный момент играет Камила Валиева. Шоу проходит в Сочи.

Ранее фигуристку Анастасию Шаботову исключили из сборной Украины приказом Министерства молодежи и спорта страны. Причиной такого шага стал лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине. В Украинской федерации фигурного катания уточнили, что они никак не влияли на решение.