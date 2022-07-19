«Вне спектра демократии»: в Латвии могут лишить гражданства из-за СВО Президент Латвии объяснил причину лишения гражданства из-за поддержки спецоперации РФ на Украине

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Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею лишения гражданства тех граждан страны, которые выступают за спецоперацию России на Украине, таким мнением политик поделился в интервью RTVI. Он отметил, что сторонники спецоперации находятся «вне спектра демократии» и поэтому они могут оказаться в списке на лишение латвийского паспорта.

И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть еще те, кто еще не понял, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении. Одна часть — которая меньшинство, — которая поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии, — заявил Левитс.

21 апреля парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, согласно которым гражданства будут лишать людей, поддерживающих российскую спецоперацию на Украине. Данные о таких людях будут предоставляться органами госбезопасности.

В пресс-службе латвийского парламента добавили, что обжаловать решение о лишении гражданства не получится.

Ранее Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».