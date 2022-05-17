Балтия и Восточная Европа могут до конца снести памятники советским воинам Прибалтика воспользовалась международной обстановкой для нового этапа демонтажа недавнего прошлого

Возложение цветов к памятнику Освободителям в Риге / Фото Таисия Воронцова/ТАСС

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. Также Левитс анонсировал на 20 мая шествие с целью «избавить нашу страну от всяческого советского наследия». В Эстонии премьер-министр Кая Каллас, выступая 13 мая в парламенте, предложила начать демонтаж всех советских памятников на территории страны. В Литве вандалы осквернили мемориал солдатам — участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Бубяй. Ранее похожие процессы были отмечены и в других странах Восточной Европы. Можно ли считать новую волну борьбы с памятниками очередной фазой общего отрицания советского прошлого — в материале NEWS.ru.

Прибалтийский фронт против «советской памяти»

Советская Прибалтика если и уступала в количестве мемориалов и памятников в честь Красной армии в годы Второй мировой войны другим союзным республикам, то не существенно. Историки напоминают, что каждая из этих республик располагала чуть ли не сотней таких сооружений: от величественного монумента Освободителям Риги, Мемориального ансамбля жертвам фашизма в Каунасе до скромных мемориальных досок. При этом советские власти старались подчеркнуть героизм представителей коренного населения. Например, в литовском Казлу-Рудском лесу в послевоенное время была открыта мемориальная партизанская землянка, надпись на которой гласит, что здесь «в годы Великой Отечественной войны размещались Шакяйский уездный подпольный комитет КП(б) Литвы и партизанский отряд „Юра“». Но отдавали дань тогда и «чужакам», погибшим на этой земле — жители Вильнюса возлагали цветы на могилу советского военачальника генерала армии Ивана Черняховского, которая находилась до начала 1990-х годов на одной из центральных площадей литовской столицы.

Монумент жертвам фашизма, замученным в концентрационном лагере «9-й фронт» в годы Великой Отечественной войны. Каунас, Литва Улозявичюс Аудрюс/РИА Новости

Советские власти по всей стране были щедры на памятные сооружения о подвигах в годы той войны. Но при этом они отказывались учитывать «прибалтийские особенности». Здесь Вторая мировая война фактически поделила общество на два противоположных лагеря. Историки посчитали, что если за Красную армию воевало около 200 тысяч жителей трёх республик Балтии, то за фашистские вермахт и СС — около 300 тысяч.

Получается, что жители Прибалтики охотнее шли воевать за немцев, чем за советскую власть. Гитлеровцев, как утверждают историки, многие здесь встречали как освободителей от коммунистов. Эстонцы, латыши и литовцы полагали, что фюрер собирался их германизировать, а не уничтожать, как славян и евреев. Коммунисты же, утверждали их противники, наносили этим народам гораздо больший вред — подвергали репрессиям всех, кто не с ними.

Депортация литовцев, латышей и эстонцев в Казахстан и Сибирь прошла ещё до начала Великой Отечественной войны, в июне 1941 года. По некоторым данным, репрессиям подверглись более чем 35 тыс. человек. Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и Совнаркома «О мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента», отправили в ссылку всех чиновников трёх республик. Президент Эстонии Константин Пятс скончался в январе 1956 года в психиатрической больнице в посёлке Бурашево нынешней Тверской области. Жизнь президента Латвии Карлиса Ульманиса закончилась в сентябре 1942 года в тюремной больнице Красноводска Туркменской ССР. Президенту Литвы Антанасу Сметоне удалось в июне 1940 года убежать с семьёй в Германию, оттуда — в Швейцарию.

Несмотря на то что партийные органы устраивали ещё летом 1940 года — после вхождения трёх республик в состав СССР — «массовые акции» всенародной поддержки, весомая часть прибалтийских обществ относилась к советской власти, как к чужой и даже враждебной. Поэтому не все те, кто воевал в составе вермахта и СС, ушли после разгрома 1944 года на Запад — многие пополнили подпольные отряды «Лесных братьев», тех, кого удалось властям обнаружить, отправили отбывать наказание в советские лагеря. Были и такие, кто смог на родине мимикрировать под советских тружеников, но, дожив до перестройки, перестал скрывать свою ненависть к Советам.

Литовские ссыльные празднуют Рождество, 1955 год Kauno IX forto muziejus / Kaunas 9th Fort Museum - Europeana/wikipedia.org

В эмиграции выходцы из республик Прибалтики действовали масштабно ещё с 1950-х годов, создав сеть организаций, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

Насквозь вывернутый взгляд на ход и итоги Второй мировой войны связан с тем, что идеологическую базу выковывали бывшие эсэсовцы и другие коллаборационисты, бежавшие на Запад. Это были не клубы ветеранов, а разветвлённое гнездо идеологического реваншизма. Они создавали свою летопись, героизировали тех, кто сражался на стороне нацистской Германии, выковывали миф о так называемой советской оккупации Прибалтики. Естественно, это делалось не для удовлетворение своих интересов, а для передачи этой базы следующим поколениям, — рассказал собеседник интернет-издания.

Владимир Симиндей напомнил, что во время перестройки, когда возник идеологический вакуум, в республиках Прибалтики возникли народные фронты (в Литве — движение «Саюдис»), начавшие свою деятельность в поддержку преобразований в стране. Но очень быстро они перешли на идейную платформу «ультрареваншистского характера», которая была заложена в эмиграции. Нынешний всплеск активности властей объясняется международной конъюнктурой, которая позволяет политикам получать дивиденды от «проталкивания вопросов об уничтожении советского мемориального наследия», отметил эксперт.

Как отмечают латвийские СМИ, на снос мемориала Освободителям Риги только за первые сутки после принятия решения мэрией внесли пожертвования более 10 тысяч человек, собрав почти 157 тыс. евро. Пожертвования продолжают поступать в фонд Ziedot.lv. Его представитель Илзе Ошане заявил журналистам, что снос памятника — возможность объединить общество и возможность для русскоязычного общества встать плечом к плечу, выразив поддержку независимой Латвии.

Пока же в Риге вокруг мемориала продолжается скандал, связанный с возложением цветов 9 и 10 мая. Как стало известно, 9 мая возле памятника выстроилась большая очередь из желающих возложить цветы. Утром следующего дня все цветы сгребли с помощью бульдозера и вывезли. Рижане вновь стали приносить цветы к монументу. Вечером 10 мая полиция разогнала собравшихся у памятника. Многие из них стали фигурантами административных дел, возбужденных латвийской полицией. Среди них оказались бывшие депутаты Рижской городской думы Алексей Росликов и Вадим Баранник, действующий депутат латвийского парламента Регина Лочмеле. Ещё на троих человек завели уголовные дела по нескольким статьям, в том числе и за сопротивление полиции.

Будапештский компромисс и пражская обида

Среди стран, которые смогли отыскать золотую середину между идеологическим противоборством России и Запада, можно назвать Венгрию. В центре Будапешта здесь сохранили памятник советским войнам, освобождавшим венгерскую столицу от немецких фашистов. Он был установлен в 1945 году на месте захоронения погибших красноармейцев, которое впоследствии было перенесено на городское кладбище. На барельефе надпись: «Слава советским воинам-освободителям!».

Памятник советским воинам-освободителям в Будапеште МИД РФ/РИА Новости

Будапештская военная операция проходила с конца октября 1944 года по середину февраля 1945 года. В боях погибло 80 тысяч советских военнослужащих, но город в целом был сохранён — Красная армия атаковала квартал за кварталом, а не бомбардировала города, как союзники. Памятников в Венгрии советским военным было немало, но почти все они были демонтированы в 1990-х годах. Остался обелиск в самом центре Будапешта, неподалёку от венгерского парламента.

Но в 2011 году около мемориала в память о павших советских воинах была водружена бронзовая статуя 40-го президента США Рональда Рейгана. По официальной версии, это было сделано в честь 100-летия президента как дань уважения американскому народу, поскольку рядом располагается посольство США. Двухметровый Рейган, которого называют на Западе «разрушителем СССР», изображён идущим в сторону советского памятника. В Москве этот символ многим не понравился. Венгерское руководство обвинили в сильной зависимости от политики США.

Сегодня в Венгрии нет антироссийской истерии, которую мы видим в других странах Евросоюза, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru венгерский общественный деятель и историк Тамаш Краус. — Наше правительство — не либеральное, в отличие от других стран Восточной Европы. Памятник советским войнам в Будапеште, если я не ошибаюсь, принадлежит российскому посольству. Венгры, конечно, могли бы его убрать, но они не хотят, они по своей сути не русофобы.

Памятник Рональду Рейгану в Будапеште, Венгрия Олег Кусов/NEWS.ru

Профессор Краус провёл параллель между антисемитизмом 30-х годов прошлого века и современной европейской русофобией. Сегодня в Европе стали резко выступать даже против русской культуры прошлых веков, но ведь «Тургенев, Чайковский, которых уже тоже осуждают, напротив, выступали за свободу», заключил венгерский собеседник интернет-издания.

На территории Чехии сохраняются чуть более 120 памятников советским войнам вне захоронений. Как правило, это небольшие монументы в разных местах Праги и в городках, которые освобождали красноармейцы. Но самому помпезному мемориалу — маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6 — повезло меньше других. В апреле 2020 года его демонтировали по решению муниципальных властей. Поскольку работы проходили уже в пандемию коронавируса, глава района Прага-6 Ондржей Коларж допустил в социальных сетях комментарий, что у маршала «не было маски» и правила карантина «применяются ко всем одинаково». Снос памятника осудил президент Милош Земан, напомнивший, что войска Конева освободили от фашистов не только Прагу, но и Освенцим, а те, кто устроил демонтаж, «ничего не добились в жизни».

Памятник Коневу установили в 1980 году, в 35-ю годовщину освобождения города войсками 1-го Украинского фронта Красной армии под командованием маршала. В дальнейшем он будет находиться в музее истории памяти ХХ века, создаваемом в Праге.

Летом 1945 года маршал Конев присутствовал на открытии памятника советским танкистам в пражском районе Смихов. В 1991 году чехи перекрасили его в розовый цвет — в знак окончания «советской оккупации». После протеста советского посольства защитный цвет танку вернули, но потом его вновь перекрасила в розовый цвет группа чешских депутатов, воспользовавшись неприкосновенностью. И опять последовал протест — в итоге танк несколько раз перекрашивали из зелёного в защитный цвет, пока его окончательно не переместили в военный музей в пригороде Праги.

Эксперты считают, что отношение чехов к памяти о Красной армии резко изменилось в негативную сторону после августа 1968 года, когда в страну были введены войска Варшавского договора. Военная операция положила конец чехословацким реформам, инициированным тогдашним лидером страны Александром Дубчиком. Несмотря на то что в страну были введены войска СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши, всю ответственность за «оккупацию» чехи возложили на Москву. «Чехия — это не окраина Москвы, а центр Европы!» — так звучал один из лозунгов противников советского влияния. Август 1968 года вытеснил из памяти многих жителей Чехии и Словакии май 1945 года.

В Болгарии основные баталии развернулись вокруг легендарного памятника «Алёша» в Пловдиве. Его прообразом стал рядовой Украинского фронта Алексей Скурлатов, проживавший на Алтае. «Алёше» посвятили песню поэт Константин Ваншенкин и композитор Эдуард Колмановский. До 1989 года она являлась официальным гимном Пловдива. Но именно в том году и начались для памятника проблемы — искренне почитаемый прежде болгарами мемориал стал объектом нападок противников «советской оккупации». В 1996 году городской парламент принял решение снести монумент. Но Верховный суд Болгарии постановил, что монумент «Алёша» является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен. Однако вандалы «Алёшу» в покое не оставляют, нанося на монумент оскорбительные надписи.

Монумент в память советских воинов-освободителей «Алёша» на Холме освобождения в Пловдиве Сергей Пятаков/РИА Новости

Борьбу с памятью о советских воинах в некоторых странах Восточной Европы местным правительствам навязывают с Запада, считает профессор из Будапешта Тамаш Краус.

Чешские либералы во власти в последнее время ведут себя странно. И не только чешские. Но история в Праге с памятником Коневу — это новая фаза борьбы, режиссёры которой находятся в Вашингтоне, на мой взгляд. Либералы в Восточной Европе с подачи Вашингтона хорошо оседлали русофобскую тему — особенно активно в последние три года. А первая фаза началась в 2014 году. Чехия, Польша, страны Прибалтики — в первых рядах этих процессов, — заключил венгерский общественный деятель.

Россия в представлении многих жителей стран Восточной Европы всё ещё воспринимается как наследница советского режима. В этих странах в конце прошлого века от коммунистических режимов избавились с помощью антикоммунистов. Напору был противопоставлен другой напор. При этом от двух взаимоисключающих систем пострадали многие граждане этих стран. Должно пройти время, чтобы резко качающийся маятник приобрёл нормальное положение. Когда зарубцуются раны и остынут эмоции, придёт время для новых страниц в отношениях между Россией и Прибалтикой и остальной Восточной Европой.

Польша снесет все

Разумеется, говоря на эту тему, нельзя не упомянуть Польшу, которая за последние годы стала одной из самых активных стран в плане сноса памятников.

В Польше памятники всегда были заложниками политики и отношений с Москвой. Когда в 1990-х там пошла первая волна сноса советских мемориалов, остановить ее удалось только благодаря подписанному между странами соглашению «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» от 22 февраля 1994 года. Варшава подписала этот документ, потому что поляки были заинтересованы в том, чтобы восстановить захоронения в Катыни, в Медном и других местах на территории РФ, где захоронены расстрелянные НКВД польские офицеры. После заключения соглашения Варшава составила большой перечень, в котором были учтены памятники, мемориалы, места захоронений, кладбища по всей Польше. Многие там до сих пор считают эти мемориалы памятниками как советским солдатам, освобождавшим Польшу, так и полякам, которые воевали в составе Красной армии на Первом и Втором Белорусских фронтах.

Стела в Миколине в память о красноармейцах - воинах 1-го Украинского фронта, погибших в период 23-30 января 1945 года при форсировании Одера Алексей Витвицкий/РИА Новости

Author: Ариадна Рокоссовская [ журналист, писатель, специалист по ЕС и Великобритании ] В Польше памятники всегда были заложниками политики и отношений с Москвой. Когда в 1990-х там пошла первая волна сноса советских мемориалов, остановить ее удалось только благодаря подписанному между странами соглашению «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» от 22 февраля 1994 года. Варшава подписала этот документ, потому что поляки были заинтересованы в том, чтобы восстановить захоронения в Катыни, в Медном и других местах на территории РФ, где захоронены расстрелянные НКВД польские офицеры. После заключения соглашения Варшава составила большой перечень, в котором были учтены памятники, мемориалы, места захоронений, кладбища по всей Польше. Многие там до сих пор считают эти мемориалы памятниками как советским солдатам, освобождавшим Польшу, так и полякам, которые воевали в составе Красной армии на Первом и Втором Белорусских фронтах.

Ухудшение отношений между Польшей и Россией усугубилось после авиакатастрофы в Смоленске в 2010 году, где погиб президент Польши Лех Качиньский. После этой катастрофы, к которой Россия, как показало расследование, была совершенно непричастна, началась новая волна сноса мемориалов в Польше. В частности, в 2015 году уничтожили памятник советскому военачальнику Ивану Черняховскому в городе Пененжно, установленный на том месте, где Черняховский получил смертельное ранение.

Когда к власти в Польше в 2015 году пришла партия «Право и справедливость», был принят закон о декоммунизации. В его рамках под снос попали довольно много памятников, но не все — достаточно большое их количество избежали печальной участи, поскольку были признаны памятниками искусства либо установлены на частной территории или просто находились в музее.

Памятник Героям совместного освобождения Пулавы Алексей Витвицкий/РИА Новости

Правящая в Польше «Право и справедливость» вообще пытается представить дело так, что во всех грехах виноват Советский Союз, как будто своих коммунистов там не было, хотя их насчитывалось три миллиона человек. И как будто это русские пришли и поставили памятники, хотя по большей части монументы создавали выдающиеся польские скульпторы.