Латвийцев будут лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине

Парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, согласно которым людей, поддерживающих российскую спецоперацию на Украине, будут лишать гражданства, сообщается на сайте сейма. Данные о таких людях будут предоставляться органами госбезопасности.

Сейм в четверг, 21 апреля, во втором, окончательном чтении поддержал признанные срочными поправки в закон о гражданстве. Они предусматривают, что гражданства Латвии могут быть лишены лица, поддерживающие военные преступления против другого демократического государства, — говорится в сообщении.

В пресс-службе латвийского парламента добавили, что обжаловать решение о лишении гражданства не получится.

5 апреля правительство Латвии приняло решение о высылке 13 российских дипломатов. По слова министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, в Даугавпилсе и Лиепае также закроются консульства.

14 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила главу внешнеполитического ведомства Латвии Эдгара Ринкевича за призыв к «денацификации» России, назвав подобные заявления позорными. Она отметила, что правительство Латвии восхваляет фашизм у себя в стране и во всём мире.