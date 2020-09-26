Президент Чехии предложил пересчитать бюллетени в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a5d27f9e-00ea-11eb-82e5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Разумнее заново пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, чем проводить новые. Об этом заявил глава Чехии Милош Земан.

Слежу за ситуацией в Белоруссии. У меня на это немного иной взгляд, нежели у многих других. Меня заинтересовало предложение соперницы господина Лукашенко по выборам Светланы Тихановской о том, чтобы пересчитать избирательные бюллетени. Это гораздо разумнее, чем говорить о необходимости проведения повторных выборов, — сказал чешский президент в эфире радио Frekvence 1.

Он считает, что если новые выборы будут организовывать те же административные работники, что и предыдущие, то они завершатся результатом, подобным августовскому. А если пересчитать избирательные бюллетени, то, возможно, итог окажется другим.

Вместе с тем Земан добавил, что ничего не имеет против призывов к новым выборам, потому что те, которые состоялись 9 августа, завершились «с очень-очень удивительным результатом».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что кризис в стране решится путём цивилизованного диалога. По его словам, будущее Белоруссии решит её народ, в том числе в рамках уже начатого процесса конституционной реформы. Об этом дипломат рассказал в видеовыступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также отметил, что в настоящее время ввергнуть республику в хаос пытаются некоторые страны из числа соседей. Макей предупредил страны Запада, что не стоит вмешиваться в дела республики, тем более вводить новые санкции. Это всё уже было прежде и оказалось бессмысленным.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.