Глава МИД Белоруссии рассказал в ООН, когда закончатся протесты

https://static.news.ru/photo/bd89f0f0-0053-11eb-bd9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что кризис в стране решится путём цивилизованного диалога. По его словам, будущее Белоруссии решит её народ, в том числе в рамках уже начатого процесса конституционной реформы.

Об этом Макей рассказал в видеовыступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат также отметил, что в настоящее время ввергнуть республику в хаос пытаются некоторые страны из числа соседей.

Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и её благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в её развитии на многие годы назад, — подчеркнул министр.

Он предупредил страны Запада, что не стоит вмешиваться в дела республики, и тем более вводить новые санкции. Это всё уже было прежде и было бессмысленно.

Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех, — отметил Макей.

В Белоруссии с 9 августа, когда прошли выборы президента страны, продолжаются массовые акции протеста. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в воскресенье, 27 сентября, во всех городах страны должна пройти народная инаугурация экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Такой акцией жители Белоруссии решили ответить на закрытую инаугурацию Лукашенко. Сама Тихановская в республику не приедет, но участники устраиваемой акции выйдут на улицы с её портретами и плакатами.