Премьер Венгрии призвал сначала решить вопросы бюджета, а потом права ЕС

Окружной суд Гааги, где рассматривается дело о крушении малазийского Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, разрешил допросить одного из обвиняемых в причастности к трагедии россиянина Сергея Дубининского в качестве свидетеля.

Он выступит свидетелем защиты другого обвиняемого — россиянина Олега Пулатова. Показания Дубинского, озвученные в видеоинтервью, которое он дал Bonanza media, воспроизведенном на прошлом заседании, убедили суд в его готовности и...