Премьер Венгрии призвал сначала решить вопросы бюджета, а потом права ЕС

Принятие плана по восстановлению экономики после пандемии и бюджета Евросоюза не терпит отлагательств, а вопросы верховенства права можно решить и позже. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Страны, оказавшиеся в сложном положении, хотят быстро получить деньги, так давайте их им предоставим. Другие страны хотят новых правил соблюдения верховенства права. Хорошо, давайте это обсуждать. Но первый вопрос надо решать в срочном порядка, а второй вопрос не требует столь быстрого решения, — сказал Орбан в интервью германскому еженедельнику Die Zeit.
При этом Германия, как считает Орбан, «могла бы разделять менеджмент в условиях кризиса с дискуссией о верховенстве права». По его мнению, именно Берлин несёт ответственность за сложившуюся ситуацию.
Именно при председательстве Германии было решено задним числом отказаться от июльских решений Европейского совета в пользу желаний Европарламента, — считает премьер.