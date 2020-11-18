Евросоюз рискует остаться без бюджета из-за Венгрии и Польши

https://static.news.ru/photo/c70a86ce-2913-11eb-9c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Евросоюз может в срок не успеть принять многолетний бюджет из-за несогласия Польши и Венгрии. Совет постоянных представителей не смог достичь единогласия по данному вопросу из-за Польши и Венгрии.

Проект очередного семилетнего бюджета союза на 2021–2027 годы на сумму чуть более €1 трлн и нового антикризисного фонда для поддержки восстановления экономики ЕС в сумме €750 млрд от кризиса от пандемии коронавируса был согласован представителями германского председательства в Совете стран ЕС. Но для окончательного утверждения документа необходимо одобрение всеми странами ЕС, пишет AP.

Однако Совет постоянных представителей государств ЕС при союзе не смог достичь необходимого единогласия из-за того, что Польша и Венгрия наложили вето из-за нового финансового механизма, который связывает выделение финансирования ЕС с верховенством закона.

Правительства Польши и Венгрии категорически против этого механизма, который может привести к потере денег Евросоюза, если они будут продолжать политику, которая рассматривается в ЕС как подрыв демократических стандартов.

В ходе обсуждения министры выразили сожаление по поводу того, что в процессе утверждения возникли новые препятствия, которые ставят под угрозу своевременное принятие следующего многолетнего финансового плана и пакета мер по восстановлению, — приводит официальное сообщение сторон ПРАЙМ.

Несколько министров подчеркнули серьёзность ситуации и призвали всех остальных к более ответственному подходу на фоне второй волны коронавируса, которая делает финансовую поддержку ЕС особенно важной как для людей, так и бизнеса и восстановления экономики.

Дело в том, что из-за серьёзных ограничений по коронавирусу этой весной экономика Евросоюза впала в самый серьёзный кризис с начала времён Второй мировой войны. После снятия ограничений она начала восстанавливаться, но вторая волна инфекции вновь принесла восстановление ограничений.

Именно из-за этого кризиса власти ЕС предложили создать спецфонд на €750 млрд для восстановления союза, который будет связан с новым многолетним финпланом ЕС до 2027 года. Но сейчас утверждение этого документа тормозится из-за вышеуказанных причин.

Очередной финплан ЕС должен был начать заработать уже с 1 января 2021 года, так как текущий план заканчивается в конце этого года. Бюджеты ЕС наполняются в большей части за счёт средств союза, для нового финплана ЕС планирует занять деньги на рынке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса может стать главным испытанием для Евросоюза — гораздо более серьёзным, чем миграционный или экономический кризис. Основополагающие принципы объединения — открытые границы и взаимопомощь — уже начинают размываться перед лицом угрозы.