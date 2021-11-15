Премьер-министр Чехии обвинил Лукашенко в атаке на Евросоюз

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал миграционный кризис на польско-белорусской границе атакой на Евросоюз. По его мнению, вина в организации этого лежит на главе Белоруссии Александре Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС.
Бабиш
Чехия предложила помочь Польше в ситуации на границе с Белоруссией. Эта тема должна была обсуждаться на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а также стран Вышеградской группы — регионального объединения, в состав которого входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.
Ранее обвинения официального Минска в искусственном создании ситуации с беженцами прозвучали от многих европейских политиков.
В польской полиции также сообщили, что белорусские силовики не позволяют беженцам покинуть приграничную территорию. В том числе и тем, которые хотели бы вернуться на родину.
Сегодня порядка трёх с половиной тысяч мигрантов покинули лагерь и, по данным польской стороны, в сопровождении белорусских силовиков подошли к КПП в Кузнице. Их перемещение связывают со слухами об открытии пункта пропуска.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.