Белоруссию обвинили в насильном удержании мигрантов у границы

Белорусские силовики не позволяют беженцам покинуть приграничную территорию. В том числе и тем, которые хотели бы вернуться на родину, сообщается в Twitter полиции Польши.

Службы белорусского режима следят за тем, чтобы люди, оттеснённые ими на пограничный переход, не могли отступить вглубь Белоруссии. Такая возможность не предоставляется даже тем, кто хочет вернуться в Минск и улететь в свою страну, — говорится в тексте.

Ранее в польской полиции заявили, что порядка трёх с половиной тысяч мигрантов покинули лагерь и в сопровождении белорусских силовиков подошли к КПП в Кузнице. Их перемещение связано со слухами об открытии пункта пропуска. При этом польские военные приготовили водомёты на случай прорыва беженцев.

Кроме того, польская сторона включила пропаганду на границе. В ней Белоруссию призывают отпустить беженцев домой и не причинять им боль.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет конфликта на границе с Польшей. Власти готовы отправить беженцев на родину, но они сами не хотят туда возвращаться.