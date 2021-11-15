Белоруссию обвинили в насильном удержании мигрантов у границы
Сергей Попов
Сергей Попов
18:52, 15 ноября 2021
Фото: terytorialsi/twitter.com
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Белорусские силовики не позволяют беженцам покинуть приграничную территорию. В том числе и тем, которые хотели бы вернуться на родину, сообщается в Twitter полиции Польши.
Службы белорусского режима следят за тем, чтобы люди, оттеснённые ими на пограничный переход, не могли отступить вглубь Белоруссии. Такая возможность не предоставляется даже тем, кто хочет вернуться в Минск и улететь в свою страну, — говорится в тексте.
Ранее в польской полиции заявили, что порядка трёх с половиной тысяч мигрантов покинули лагерь и в сопровождении белорусских силовиков подошли к КПП в Кузнице. Их перемещение связано со слухами об открытии пункта пропуска. При этом польские военные приготовили водомёты на случай прорыва беженцев.
Кроме того, польская сторона включила пропаганду на границе. В ней Белоруссию призывают отпустить беженцев домой и не причинять им боль.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет конфликта на границе с Польшей. Власти готовы отправить беженцев на родину, но они сами не хотят туда возвращаться.