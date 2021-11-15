Польша включила пропаганду на границе с Белоруссией

Со стороны Польши на границе с Белоруссией, где собрались тысячи мигрантов, звучит пропаганда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. В частности, доносится призыв к Белоруссии отпустить беженцев домой и не причинять им боль. Также над границей летает польский вертолёт.

Белорусы, перестаньте, прошу вас. Не причиняйте боль этим людям. Они вам ничего плохого не сделали. Из-за того, что вы делаете, они могут погибнуть. Разрешите им жить. Разрешите им вернуться домой. Мы понимаем, что вам так было приказано свыше. Но ничто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, польский вертолёт прибыл к погранпереходу «Брузги», разделяющему границу Польши и Белоруссии. Также отмечается, что к границе с польской стороны подтянуты водомёты.

Ранее сообщалось, что к КПП в Кузнице на границе с Польшей перебрались около двух тысяч беженцев. МВД Польши считает, что они готовятся к штурму при «поддержке белорусских силовиков». Польская полиция и солдаты находятся в боевой готовности.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.

11 ноября в МИД Польши заявили, что в Белоруссии находятся 15–20 тысяч мигрантов, которые намереваются нелегально прорваться в ЕС. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.