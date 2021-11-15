Мигранты приготовились к штурму польско-белорусской границы

Нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы. Они собираются у пограничного перехода в Кузнице на белорусской стороне. Об этом говорится в заявлении МВД Польши в социальной сети Twitter.

При поддержке белорусских силовиков они, вероятно, готовятся к силовому форсированию границы, — говорится в заявлении МВД Польши.

Nielegalni migranci gromadzÄ siÄ przy przejÅciu granicznym w KuÅºnicy po stronie biaÅoruskiej. Przy wsparciu tamtejszych sÅuÅ¼b prawdopodobnie przygotowujÄ siÄ do siÅowego sforsowania granicy. Funkcjonariusze @Straz_Graniczna , @PolskaPolicja i Å¼oÅnierze sÄ w gotowoÅci. pic.twitter.com/IeBJJ5HceN — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Отмечается, что полиция и солдаты находятся в боевой готовности. По данным РИА Новости, к КПП на польско-белорусской границе перебрались около двух тысяч беженцев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее группа мигрантов из стихийного лагеря дошла до КПП на границе Белоруссии и Польши. Часть беженцев прорвалась через пункт пропуска, сломав заграждения. В связи с этим возле КПП началась давка.