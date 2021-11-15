Мигранты приготовились к штурму польско-белорусской границы
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
14:09, 15 ноября 2021
Фото: MSWiA_GOV_PL/twitter.com
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Нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы. Они собираются у пограничного перехода в Кузнице на белорусской стороне. Об этом говорится в заявлении МВД Польши в социальной сети Twitter.
При поддержке белорусских силовиков они, вероятно, готовятся к силовому форсированию границы, — говорится в заявлении МВД Польши.
Nielegalni migranci gromadzÄ siÄ przy przejÅciu granicznym w KuÅºnicy po stronie biaÅoruskiej. Przy wsparciu tamtejszych sÅuÅ¼b prawdopodobnie przygotowujÄ siÄ do siÅowego sforsowania granicy. Funkcjonariusze @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i Å¼oÅnierze sÄ w gotowoÅci. pic.twitter.com/IeBJJ5HceN
Отмечается, что полиция и солдаты находятся в боевой готовности. По данным РИА Новости, к КПП на польско-белорусской границе перебрались около двух тысяч беженцев.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.
11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.
Ранее группа мигрантов из стихийного лагеря дошла до КПП на границе Белоруссии и Польши. Часть беженцев прорвалась через пункт пропуска, сломав заграждения. В связи с этим возле КПП началась давка.