Группа мигрантов прорвалась через КПП на польско-белорусской границе

Группа мигрантов из стихийного лагеря дошла до КПП на границе Белоруссии и Польши. Часть беженцев прорвалась через пункт пропуска. В связи с этим началась давка. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что большое число беженцев направилось в сторону погранперехода «Брузги». Колонна мигрантов растянулась на километр. Их сопровождают белорусские силовики.

Позднее беженцы начали прорыв через КПП. Мигранты расчищают площадку на погранпереходе «Брузги» от колючей проволоки. С польской стороны границы за колючей проволокой находятся силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее в лагере мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, пытаясь попасть в Евросоюз, произошла драка из-за дров. Два человека не поделили топливо, которое подвёз КамАЗ.