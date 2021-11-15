Мигранты на границе Белоруссии и Польши подрались из-за дров

В лагере мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, пытаясь попасть в Евросоюз, произошла драка из-за дров. Два человека не поделили топливо, которое подвёз КамАЗ. Видео опубликовал Telegram-канал издания Sputnik. Накануне в лагерь из Минска прибыли 200 новых нелегалов.
На кадрах
Также на видео можно заметить цистерны с водой и вооружённых людей в камуфляже и балаклавах.
Ранее из Минска к белорусско-польской границе прибыли ещё 200 человек, в основном это молодые мужчины из Ирака. Все они намерены попасть в Польшу, а затем в Германию. По некоторым данным, у границы находится порядка четырёх тысяч человек. Также сообщается, что стихийный лагерь уже оснастили биотуалетами и мусорными контейнерами.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они штурмовали кордон, но эти действия пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.