Мигранты на границе Белоруссии и Польши подрались из-за дров

В лагере мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, пытаясь попасть в Евросоюз, произошла драка из-за дров. Два человека не поделили топливо, которое подвёз КамАЗ. Видео опубликовал Telegram-канал издания Sputnik. Накануне в лагерь из Минска прибыли 200 новых нелегалов.

На кадрах видно , как подъехавший грузовик со спиленными стволами деревьев вызвал ажиотаж среди беженцев, КамАЗ окружила толпа людей. Двое мужчин не поделили два ствола, после чего между ними произошла стычка. Участников драки вскоре разняли. Спрос на топливо в лагере высокий, несмотря на то, что партия, подвезённая накануне, была не первой, это видно на кадрах.

Также на видео можно заметить цистерны с водой и вооружённых людей в камуфляже и балаклавах.

Ранее из Минска к белорусско-польской границе прибыли ещё 200 человек, в основном это молодые мужчины из Ирака. Все они намерены попасть в Польшу, а затем в Германию. По некоторым данным, у границы находится порядка четырёх тысяч человек. Также сообщается, что стихийный лагерь уже оснастили биотуалетами и мусорными контейнерами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они штурмовали кордон, но эти действия пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.