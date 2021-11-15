«Будем защищаться»: Лукашенко пообещал жёсткий ответ на санкции ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жёсткий ответ в случае принятия Европейским союзом новых санкций в отношении Минска. Он отметил, что в адрес страны звучат обвинения якобы в развязывании миграционного кризиса. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии никогда не занимались организацией миграционного кризиса и «заниматься не намерены».

Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и всё. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Всё, дальше нам отступать некуда, — сказал Лукашенко.

Политик также считает, что обстановка вокруг лагеря мигрантов на границе с Польшей умышленно накаляется, в том числе из расчёта вовлечь в этот конфликт Россию. Кроме того, Лукашенко заявил, что Минск не хочет никакого конфликта на границе с Польшей, но к нему, по мнению белорусского лидера, стремится Варшава. Он добавил, что Минск готов отправить беженцев на родину, однако они сами не желают возвращаться домой.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее сообщалось о том, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против 20 чиновников из Белоруссии, а также аэропорта Минска и гостиницы «Минск» по причине миграционного кризиса. Уже в понедельник, 15 ноября, Евросоюз может ужесточить персональные санкции против Минска, а также рассмотрит и секторальные ограничения.