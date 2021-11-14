ЕС может ввести санкции против аэропорта Минска из-за миграционного кризиса

Возможность введения санкций против 20 чиновников из Белоруссии, а также аэропорта Минска и гостиницы «Минск» по причине миграционного кризиса рассматривает Европейский союз. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их данным, под ограничительные меры может попасть и сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, которая с 13 ноября приостановила рейсы в Минск. Санкции же против гостиницы «Минск» могут быть приняты по той причине, что в этом отеле, по данным издания, размещаются мигранты, которые пытаются попасть в Польшу.

В Financial Times подчёркивают, что страны — члены ЕС пока не достигли консенсуса по вопросу рестрикций против аэропорта Минска по причине «существующих юридических сложностей». Сам санкционный список планируется доработать в течение нескольких недель, так как «Евросоюз координирует свой ответ с союзниками».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержана. Инцидент произошёл 13 ноября в районе Стажин. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали сотрудники полиции, военнослужащие и пограничники Польши.