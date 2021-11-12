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Десятки мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

11:41, 14 ноября 2021
Десятки мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии
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Примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

Инцидент произошёл 13 ноября в районе Стажин. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали сотрудники полиции, военнослужащие и пограничники. В результате были задержаны 22 гражданина Ирака. Кроме того, в руки полиции попали четыре человека — граждане Грузии, Польши и Сирии — помогавшие нелегалам в пересечении границы.

В полиции отметили, что мигранты оказывают сопротивление силовикам и забрасывают их камнями. В одной из таких стычек сотруднику полиции разбили камнем защитный шлем.

Согласно данным польских пограничников, в общей сложности за прошедшие сутки было зафиксировано свыше 200 попыток незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что около сотни мигрантов сумели прорваться на территорию Польши близи пункта пропуска «Брузги — Кузница». В связи с этим польская сторона не исключила прекращения работы ряда пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

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