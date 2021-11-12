Десятки мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

Инцидент произошёл 13 ноября в районе Стажин. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали сотрудники полиции, военнослужащие и пограничники. В результате были задержаны 22 гражданина Ирака. Кроме того, в руки полиции попали четыре человека — граждане Грузии, Польши и Сирии — помогавшие нелегалам в пересечении границы.

В полиции отметили , что мигранты оказывают сопротивление силовикам и забрасывают их камнями. В одной из таких стычек сотруднику полиции разбили камнем защитный шлем.

Согласно данным польских пограничников, в общей сложности за прошедшие сутки было зафиксировано свыше 200 попыток незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что около сотни мигрантов сумели прорваться на территорию Польши близи пункта пропуска «Брузги — Кузница». В связи с этим польская сторона не исключила прекращения работы ряда пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.