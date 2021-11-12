Около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши

Порядка 100 мигрантов перешли на территорию Польши. Как заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, беженцы прорвались через колючую проволоку и в настоящее время находятся у ограждения, передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл вблизи пункта пропуска «Брузги — Кузница».

Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной, — сообщили в Госпогранкомитете.

В ведомстве также уточнили, что на польско-белорусской границе фиксируется ежедневное пополнение стихийного лагеря мигрантов.

Ранее польская полиция сообщила о попытке группы женщин с детьми нелегально пересечь границу со стороны Белоруссии. По её данным, это было сделано под давлением белорусских спецслужб и армии.

Накануне польский министр национальной обороны Мариуш Блащак рассказал, что военнослужащие из Великобритании помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией. По его словам, планируется построить забор, потому что существующее ограждение из колючей проволоки не препятствует проникновению мигрантов.