Британия поможет Польше закрыть границу с Белоруссией

Военнослужащие из Великобритании помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией, написал на своей странице в Twitter польский министр национальной обороны Мариуш Блащак. По его словам, планируется построить забор, потому что существующее ограждение из колючей проволоки не препятствует проникновению мигрантов.

Началась рекогносцировка перед поддержкой инженерных войск Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении заграждения на польско-белорусской границе, — отметил чиновник.

По его словам, власти Польши планируют построить на границе с Белоруссией новый пятиметровый забор, так как недавно возведённое ограждение из колючей проволоки не стало серьёзным препятствием для мигрантов.

Ранее польская полиция сообщила о попытке группы женщин с детьми нелегально пересечь границу со стороны Белоруссии. Это было сделано под давлением белорусских спецслужб и армии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 11 ноября, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе находились 1790 человек. Ещё 322 человека Польша, по его словам, попыталась вытеснить в Белоруссию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.