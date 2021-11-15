ЕС заявил об ужесточении персональных санкций против Минска

ЕС ужесточит в понедельник, 15 ноября, персональные санкции против Минска, рассмотрит и секторальные ограничения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой главу МИД ФРГ. Введение ограничительных мер связано с обострившимся на польско-белорусской границе миграционным кризисом.

В МИД ФРГ пригрозили санкциями авиакомпаниям, содействующим перевозке мигрантов в Белоруссию. По его словам, ЕС не видит альтернативы жёстким действиям против Минска, поскольку эскалацией этой ситуации занимается именно белорусская сторона.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против 20 чиновников из Белоруссии, а также аэропорта Минска и гостиницы «Минск» по причине миграционного кризиса. Под ограничительные меры может попасть и сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, которая с 13 ноября приостановила рейсы в Минск. Санкции же против гостиницы «Минск» могут быть приняты по той причине, что в этом отеле, по данным издания, размещаются мигранты, которые пытаются попасть в Польшу.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержана. Инцидент произошёл 13 ноября в районе Стажин. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали сотрудники полиции, военнослужащие и пограничники Польши.