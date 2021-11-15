Лукашенко: мы не хотим никакого конфликта на границе

Минск не хочет никакого конфликта на границе с Польшей. К нему стремится Варшава. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что Минск готов отправить беженцев на родину, но они сами не желают возвращаться домой. Его слова приводит БелТА.

Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно, — сказал белорусский лидер.

Президент также отметил, что власти делают всё для того, чтобы мигранты не скапливались на границе.

Ранее сообщалось, что польские власти задумались о строительстве капитального заграждения на границе с Белоруссией. Замглавы МВД Польши Мачей Вонсик отметил, что сроки строительства пока не определены, но предположительно преграда должна появиться к первой половине 2022 года. Он также отметил, что в настоящее время на границе сосредоточены значительные силы — 15 тысяч солдат польской армии, четыре тысячи пограничников и две тысячи полицейских.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.