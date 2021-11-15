Польша построит стену на границе с Белоруссией к первой половине 2022 года

Польские власти заявили о намерении построить капитальное заграждение на границе с Белоруссией к первой половине 2022 года. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации страны Мачей Вонсик в эфире Польского радио. Подобное решение было принято на фоне обострившегося миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

По словам Вонсика, на настоящий момент неизвестно, в какие точно сроки будет осуществлено строительство. Он отметил, что для этого необходимо подписание соответствующих документов.

Мы хотим закончить эту инвестицию в первом полугодии будущего года. Было бы безответственным представлять какие-то конкретные сроки, пока ещё не подписаны договоры, — сказал Вонсик.

Он также сообщил, что минувшая ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, однако польские силовики опасались новых попыток прорыва нелегалов.

Ночь была спокойной. Не случилось ничего особенного. Сейчас на польско-белорусской границе находятся четыре тысячи пограничников, две тысячи полицейских, 15 тысяч солдат польской армии. Это значительные силы, — сказал Вонсик.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены построить укрепления в слабых местах границы пяти смежных с Белоруссией областей на фоне обострения миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Отмечается, что там будут размещены временные сооружения. Сейчас для этого проводится подготовительная работа.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержана. Инцидент произошёл 13 ноября в районе Стажин. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали сотрудники полиции, военнослужащие и пограничники Польши.