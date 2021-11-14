Украина построит укрепления на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Власти Украины намерены построить укрепления в слабых местах границы пяти смежных с Белоруссией областей на фоне обострения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, передает РИА Новости.

Там будут временные сооружения, которые будут размещены. Сейчас для этого проводится подготовительная работа. Определены места дислокации личного состава для усиления пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, — приводит агентство слова главы МВД страны Дениса Монастырского.

Ранее в воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе нельзя разрешить с помощью стены.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержана. Инцидент произошёл 13 ноября в районе Стажин. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали сотрудники полиции, военнослужащие и пограничники Польши.