Боррель: нельзя решать проблему мигрантов при помощи стены

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе нельзя разрешить с помощью стены, передает РИА Новости. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью, — сказал он.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержана. Инцидент произошёл 13 ноября в районе Стажин. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали сотрудники полиции, военнослужащие и пограничники Польши.