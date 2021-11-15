Польша заявила о 3,5 тысячах мигрантов у погранперехода «Кузница»

Около трёх с половиной тысяч мигрантов собралось на белорусской стороне закрытого пограничного перехода в Кузнице. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын. По его словам, ранее Белоруссия распространила слухи об открытии пункта пропуска.

По данным польской полиции, на закрытом пограничном переходе в Кузнице белорусы собрали около 3,5 тысяч мигрантов, - написал он.

По его словам, мигранты собрались возле пункта пропуска после появившихся недавно слухов о якобы разрешении им на въезд на территорию Польши. Он добавил, что несоответствующую действительности информацию распространяли белорусские службы.

Po stronie biaÅoruskiejw pobliÅ¼u przejÅcia granicznego w Bruzgach,cudzoziemcy tworzÄ od rana koczowisko-palÄ ogniska i rozstawiajÄ namioty.Miejsce gdzie do tej pory koczowali przy linii granicy, jest w tej chwili puste-sÅuÅ¼by biaÅoruskie dostarczajÄ tam wodÄ i drewno. #zgranicy pic.twitter.com/WgL2zBtODS — StraÅ¼ Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

Оборонное ведомство Польши, в свою очередь, заявило , что перемещение мигрантов из временного лагеря на пограничный переход в Кузнице - плановая операция белорусских служб. Координация их действий может вестись из командирской машины, расположенной позади бывшего лагеря нелегалов.

Польская полиция показала текущую ситуацию у пункта пропуска с воздуха. Большая группа людей уже прошла белорусскую часть контроля и удерживается польскими силовиками. Также много беженцев находится вблизи перехода в поле. Люди жгут костры и ставят палатки.

Ранее сообщалось, что мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы. Польская полиция и солдаты находятся в боевой готовности.

Ранее группа мигрантов из стихийного лагеря дошла до КПП на границе Белоруссии и Польши. Часть беженцев прорвалась через пункт пропуска, сломав заграждения. В связи с этим возле КПП началась давка.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.