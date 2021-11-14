Чехия вызвалась помочь Польше с мигрантами на границе

Министр иностранных дел Чешской республики Якуб Кулганек написал на своей странице в Twitter, что Чехия готова помочь Польше в урегулировании ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией. Он добавил, что общался по этой теме со своим польским коллегой.

Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию, сложившуюся из-за скопившихся беженцев, на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь, если возникнет необходимость, — поделился Кулганек.

Он добавил, что 15 ноября ситуация на польско-белорусской границе станет предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а также стран «Вышеградской группы» — регионального объединения, в состав которого входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс обвинила Россию в том, что она причастна к сложившейся ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. По мнению главы ведомства, Москва должна оказать давление на белорусское руководство.