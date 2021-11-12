Британия обвинила Россию в миграционном кризисе у границ Польши

Россия причастна к сложившейся ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. С такими обвинениями выступила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. По мнению главы ведомства, Москва должна оказать давление на белорусское руководство. Об этом она написала в статье для газеты The Sunday Telegraph.

Россия явно несёт здесь ответственность. Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог. Посмотрите на то, что происходит в Белоруссии. Эскалация противостояния на польской границе — самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности, — заявила Трасс.

Она добавила, что президент Белоруссии использует «отчаявшихся мигрантов как пешки в попытке создать нестабильность и цепляться за власть». При этом глава внешнеполитического ведомства Британии выразила свою поддержку Польше, участникам «Вышеградской четвёрки» — Венгрии, Словакии и Чешской Республике, а также странам Балтии и Украине.

Ранее Трасс призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству «Северного потока —2» несмотря на то, что проект был завершён ещё в сентябре. По мнению главы британского МИД, газопровод грозит «подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на её газ».