Европейские страны призвали объединиться в противостоянии строительству «Северного потока —2» несмотря на то, что проект был завершён ещё в сентябре. С таким предложением выступила глава британского МИД Элизабет Трасс. Статья министра с призывом появилась в газете Sunday Telegraph.

Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода «Северный поток — 2», — написала Трасс.

По мнению главы британского МИД, газопровод грозит «подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на её газ».

Ранее британского генерала Ника Картера, который заявил, что напряжённость в отношениях между Россией и Западом может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности», осадил российский сенатор Алексей Пушков. Он добавил, что рассуждения генерала о том, что мигранты могут нарушить зыбкий мир в Европе, несостоятельны.

Он считает, что ситуация уже давно выходит за грань холодной войны и виной тому не беженцы. «Война уже стала ледяной», — добавил сенатор. По его словам, миграционный кризис на польско-белорусской границе — капля в море по сравнению с расширением НАТО на восток и другими провокациями западных стран.