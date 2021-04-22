Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/4d62d254-a3a2-11eb-9e18-96000091f725_660.jpg Андрей Бабиш Фото: twitter.com/AndrejBabis

Чешский премьер Андрей Бабиш выразил слова благодарности руководству Словакии за высылку трёх российских дипломатов. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

О том, что Словакия в знак солидарности вышлет трёх российских дипломатов, мне сообщил по телефону [премьер-министр Словакии] Эдуард Хегер. Большое спасибо! Мы очень ценим этот весомый жест и позицию Словакии, — написал Бабиш.

DÃ­ky za vstÅÃ­cnost a solidÃ¡rnÃ­ pÅÃ­stup. Shodli jsme se, Å¾e tÃ©ma VrbÄtic pÅedstavÃ­m vÅ¡em evropskÃ½m stÃ¡tÅ¯m na pÅÃ­Å¡tÃ­ EvropskÃ© radÄ. https://t.co/AbW1dE00Gb — Andrej BabiÅ¡ (@AndrejBabis) April 22, 2021

Ранее стало известно, что словацкие власти приняли решение выслать трёх российских дипломатов из страны. По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, решение связано с ситуацией в Чехии, власти которой обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Как сообщалось, из Чехии на фоне ухудшения двусторонних отношений были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. В ответ глава МИД Чехии объявил, что численность состава российской дипмиссии в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что в Праге в ответ на недружественные действия получили от России «то, о чём не мечтали даже в страшном сне».