Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов

Чешский премьер Андрей Бабиш выразил слова благодарности руководству Словакии за высылку трёх российских дипломатов. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
О том, что Словакия в знак солидарности вышлет трёх российских дипломатов, мне сообщил по телефону [премьер-министр Словакии]Эдуард Хегер. Большое спасибо! Мы очень ценим этот весомый жест и позицию Словакии, — написал Бабиш.
Ранее стало известно, что словацкие власти приняли решение выслать трёх российских дипломатов из страны. По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, решение связано с ситуацией в Чехии, власти которой обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Как сообщалось, из Чехии на фоне ухудшения двусторонних отношений были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. В ответ глава МИД Чехии объявил, что численность состава российской дипмиссии в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что в Праге в ответ на недружественные действия получили от России «то, о чём не мечтали даже в страшном сне».