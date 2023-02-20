Появились кадры встречи Зеленского и Байдена в Киеве

Фото: V_Zelenskiy_official/t.me

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве

Украинские СМИ и Telegram-каналы распространили видео приезда президента США Джо Байдена в Киев. В Сети также появились совместные фото американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фоном звучит сирена гражданской обороны — в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее 20 февраля журналист Bild Юлиан Репке сообщил, что Байден прибыл в столицу Украины. Однако немногим позже обозреватель написал, что у него нет подтверждения визита лидера США в Киев.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее заявил, что 21 февраля президент США Джо Байден может обратиться к президенту России Владимиру Путину и гражданам страны во время своего визита в Польшу. Он при этом не стал уточнять содержание обращения главы США.