Польша возведет электронное заграждение на границе с Белоруссией

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Польши объявили тендер на строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщил глава МВД республики Мариуш Каминский на пресс-конференции. По его словам, забор оснастят электронными системами слежения. Компании могут подать заявку на участие до 22 сентября, передает ТАСС.

Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км, — сообщил Каминьский.

Об окончании тендера объявят в середине ноября. Строительство планируется начать в текущем году.

Электронное заграждение вскоре появится и на границе с Калининградской областью. Причиной его возведения стало решение России открыть в регионе аэропорт для самолетов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Варшава также сосредоточила на границе с Белоруссией свыше 10 тысяч военных. Как сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мачей Вонсик, вместе с этим Польша укрепила границу, соорудив заграждения.

В 2024 году на территории Польши, Германии и стран Балтии пройдут крупнейшие военные учения НАТО со времен холодной войны. В ходе маневров будет задействовано не менее 41 тысячи военнослужащих и более 50 кораблей.