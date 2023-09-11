НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны: чем это грозит РФ НАТО планирует провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Североатлантического альянса готовятся провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны, которые будут называться «Стойкий защитник». Что известно о маневрах и где они пройдут?

Сколько человек и военной техники будет задействовано в учениях НАТО в 2024 году

В ходе учений «Стойкий защитник» будет задействовано не менее 41 тысячи военнослужащих и более 50 кораблей. Планируется совершить от 500 до 700 боевых вылетов. НАТО намерено использовать «реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск».

Отмечается, что цель учений заключается в «отработке попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран — членов Альянса».

Где состоятся учения НАТО в 2024 году

Маневры должны стартовать весной следующего года на территории Германии, Польши и стран Балтии. По данным западных СМИ, военные учения якобы рассматриваются НАТО как «ключевая часть демонстрации Москве готовности Альянса к войне».

Ожидается, что в учениях будет задействована Швеция, чья заявка на вступление в Североатлантический альянс до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.

Какие военные учения стран НАТО проходят сейчас

Военно-морские силы Румынии и США проводят в период с 11 по 15 сентября в Черном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран.

В маневрах, которые пройдут в зоне ответственности ВМС Румынии, также примут участие подразделения из Болгарии, Великобритании, Турции, Украины и Франции.

«Главная цель Sea Breeze 23.3 — развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации», — заявили в штабе румынских ВМС.

Отмечается, что от США в маневрах будет участвовать морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, а также водолазы-саперы с катерами и специальной техникой.

Министерство обороны Армении анонсировало проведение совместных учений Eagle Partner 2023 с Соединенными Штатами в период с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар».

«Учения включают в себя операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Цель учений — повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям», — говорилось в сообщении ведомства.

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с NEWS.ru заявил, что эти военные учения показывают, как Армения постепенно отдаляется от России.

«Пашинян совершенно откровенно рассказал о своих настроениях итальянской La Republica. На фоне этого заявление Минобороны Армении не является чем-то из ряда вон выходящим. Это просто элемент плана по постепенному отходу от России, а на самом деле вытеснение России из Армении как таковой и из сознания армян как народа», — уверен он.

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