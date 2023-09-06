Совместные военные учения Армении и США: зачем нужны, опасны ли для России

Фото: t.me/military_arm

США и Армения с 11 по 20 сентября проведут совместные военные учения Eagle Partner 2023. Где они пройдут и как могут сказаться на отношениях Москвы и Еревана?

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в учебном центре „Зар“ миротворческой бригады и учебном центре N Министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении.

Отмечается, что в рамках учений будут отработаны «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». Еще одной их целью станет повышение готовности армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Солдаты Армении и США периодически организуют учения в разных форматах. В понедельник армянское военное ведомство сообщало об участии медиков в мероприятиях, которые проводит медицинская служба сухопутных войск США на военной базе в немецком городе Хоэнфельсе.

Как на учения Армении и США отреагировали в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что эти учения вызывают настороженность.

«Это вызывает настороженность в нынешней ситуации. Путин глубоко анализирует новости и отслеживает ситуацию», — подчеркнул Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 сентября сообщил, что его стране «необходимо уйти от российской зависимости и искать опоры в отношениях с другими государствами».

«Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам. Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — рассказал Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica.

По словам первого заместителя председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, военные учения демонстрируют что Ереван действительно пытается «уйти от России».

Фото: t.me/military_arm

«Пашинян совершенно откровенно рассказал о своих настроениях итальянской La Republica. На фоне этого заявление Минобороны Армении не является чем-то из ряда вон выходящим. Это просто элемент плана по постепенному отходу от России, а на самом деле вытеснение России из Армении как таковой и из сознания армян как народа», — сказал депутат ГД в беседе с NEWS.ru.

Также Затулин подчеркнул, что призыв председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к Армении вступить в Альянс появился сразу после интервью армянского премьера.

«Я выражаю сожаление, что на разных уровнях у нас возникали иллюзии, что Армения при Пашиняне остается надежной страной. Люди так считают, потому что выкорчевать Россию и русских из сознания армян при всех усилиях Пашиняна сложно», — отметил парламентарий.

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