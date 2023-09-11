RT: на Западе неохотно признают успехи России на Украине Корреспондент RT Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине

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Западные эксперты ошибались в том, что Россия проиграет на Украине в военном или экономическом аспекте, заявил корреспондент RT Чей Боуз в соцсети Twitter (Х). По его мнению, сейчас в военных западных центрах «неохотно восхищаются» умению России эффективно адаптировать свою стратегию на поле боя.

Так как прокси-война Запада на Украине близится к провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим, сталкиваются с сокращением возможностей отступления, — пояснил Боуз.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию, заявил ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники. Однако контрнаступление может иметь «некие особенности», если НАТО предпримет какие-либо действия, считает военный эксперт.

При этом стало известно, что страны НАТО обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским продление боевых действий на год. Члены Альянса, передавая вооружения Киеву, ждут значительных успехов на поле боя, иначе они принудят украинского лидера к мирным переговорам. При таком раскладе серьезные мирные переговоры между Москвой и Киевом исключены.