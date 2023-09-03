Военный эксперт предрек скорое окончание контрнаступления ВСУ

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию, заявил URA.RU военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.

Окончание этого наступления скоро. Оно ограничивается осенними дождями. Вторая причина: устойчивость обороны российских войск. Наступление ограничено численностью вооруженных формирований Украины и большим количеством потерь среди боевой техники стран НАТО, — сказал Насонов.

Однако контрнаступление может иметь «некие особенности», если НАТО предпримет какие-либо действия. Также военный эксперт подчеркнул, что летние наступательные действия украинской армии не принесли успехов. Российские силы имели оперативное и стратегическое преимущество.

Ранее офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится до конца сентября. По его словам, этот сценарий возможен из-за высоких потерь украинской армии и начала сезона дождей. Дэвис также указал, что крупномасштабное наступление ВСУ принесло незначительные успехи в некоторых регионах, однако со стратегической точки зрения линия соприкосновения почти не изменилась с начала 2023 года.