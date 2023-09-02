В США назвали дату завершения контрнаступления Украины Офицер ВС США Дэвис: контрнаступление Украины закончится до конца сентября

Фото: МО Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится до конца сентября, такое мнение выразил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. По его словам, этот сценарий возможен из-за высоких потерь украинской армии и начала сезона дождей.

В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей на Украине, вполне вероятно, украинское наступление будет завершено до конца сентября, — написал Дэвис.

Он также указал, что крупномасштабное наступление ВСУ принесло незначительные успехи в некоторых регионах, однако со стратегической точки зрения линия соприкосновения почти не изменилась с начала 2023 года.

Дэвис полагает, что Киев питает надежды относительно американских танков Abrams и истребителей F-16 в 2024 году, которые изменят правила игры. При этом отставной офицер считает, что Украина окажется разочарована, поскольку это оружие может обеспечить тактическую полезность на полях, но не будет способствовать стратегическому изменению ситуации.

Ранее обозреватель Guancha Чэнь Фэн указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский оказался перед непростым выбором: ему нужно либо смириться с отступлением, чтобы остановить потери, либо рискнуть и сосредоточить силы на одном направлении. Вместе с тем, по его словам, худшая из этих дилемм в том, что у военных и правительства страны разные точки зрения на этот счет.