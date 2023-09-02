В Китае указали на нелегкий выбор, перед которым оказался Зеленский Guancha: Зеленский должен либо смириться с провалом, либо продолжить наступление

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед непростым выбором: ему нужно либо смириться с отступлением, чтобы остановить потери, либо рискнуть и сосредоточить силы на одном направлении, пишет обозреватель Guancha Чэнь Фэн. Вместе с тем, по его словам, худшая из этих дилемм в том, что у военных и правительства страны разные точки зрения на этот счет.

В вопросе большого контрнаступления перед Зеленским стоит дилемма: либо сложить все яйца в одну корзину и продолжать наступление, рискуя дорогостоящим провалом, либо вовремя прекратить потери и смириться с политически крайне вредным отступлением и провалом. Худшая из этих двух дилемм заключается в том, что у военных и президентского дворца разные мнения, — написал Чэнь Фэн.

Обозреватель считает, что украинская армия может рискнуть и направить силы на три направления. Чэнь Фэн полагает, что первый вариант — ВСУ совершат успешный прорыв, с боями доберется до побережья Азова и вернет Мелитополь и Бердянск. Другой сценарий, как пишет обозреватель, — отбить Артемовск и расшатать центр тяжести российской обороны в Донбассе-Запорожье. Третий же вариант, как считает Чэнь Фэн, лучший, выглядит так: срыв наступления российской армии на Купянск.

Китайский журналист считает, что занятие Харькова силами РФ станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. Чэнь Фэн полагает, что после этого политическая жизнь Зеленского закончится.

Ранее Вооруженные силы России отразили пять контратакукраинской армии на Купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергея Зыбинского, потери ВСУ составили до роты.