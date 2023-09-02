ВС РФ отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России отразили пять контратак украинской армии на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, потери ВСУ составили до роты.

Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады. Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих, — сказал Зыбинский.

Российские военные продолжили наступление на Купянском направлении и завладели двумя опорными пунктами ВСУ, уничтожив более взвода украинских войск, отметил глава пресс-центра. Также в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20.

Недавно российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины. Они были осуществлены с 25 августа по 1 сентября высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. ВС РФ удалось нарушить управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины и уничтожить цеха по сборке безэкипажных катеров.