ВС РФ нанесли по Украине пять групповых ударов высокоточным оружием

Фото: МО РФ

Российские силы за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, в результате удалось нарушить управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожить цеха по сборке безэкипажных катеров, комплексов противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и бронетехнику.

В период с 25 августа по 1 сентября ВС РФ нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях.

Также в Минобороны объяснили высокие потери ВСУ в живой силе эффективным поражением бронетехники издалека. В МО заявили, что командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений российских войск.