Страны НАТО дали Зеленскому последний шанс РИА Новости: НАТО обсудила с Украиной продление боевых действий на год

Страны НАТО обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским продление боевых действий на год, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. При этом члены Альянса, передавая вооружения Киеву, ждут значительных успехов на поле боя, иначе они принудят украинского лидера к мирным переговорам.

Агентство отмечает, что при таком раскладе серьезные мирные переговоры между Москвой и Киевом исключены. При этом, по мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, США возлагали большие надежды на контрнаступление ВСУ, потому что хотели оказать давление на Россию во время переговорного процесса. Однако усилия украинских военных разочаровали Вашингтон, после чего в НАТО решили разработать новую военную стратегию для украинцев.

Для усиления потенциала ВСУ, страны НАТО начали подготовку к поставками F-16 на Украину, при этом обучение пилотов может завершиться в 2024 году. Агентство со ссылкой на спикера командования Воздушных сил Украины Юрия Игната добавляет, что Украине нужно в общей сложности 128 самолетов. В настоящее время достигнуты договоренности с Норвегией, Нидерландами и Данией.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США могут отправить войска на Украину из-за успехов российской армии. Он предостерег Вашингтон от этого шага.