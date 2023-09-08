Анонсированы учения стран НАТО и Украины в Черном море Румыния и США проведут с Украиной и союзниками учения в Черном море

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Военно-морские силы Румынии и США намерены провести в Черном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб румынских ВМС. Отмечается, что в маневрах, которые пройдут 11-15 сентября, также примут участие подразделения из Болгарии, Великобритании, Турции и Франции.

Главная цель Sea Breeze 23.3 — развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации, — указывается в сообщении.

Ранее Министерство обороны Армении анонсировало проведение совместных учений с Соединенными Штатами. Учения ARTSIV PARTNER 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью маневров станет повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.

Об учениях высказался первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, это продолжение политики по целенаправленному отходу от России. Он напомнил, что Армения до этого отказалась участвовать в учениях ОДКБ и выразила на официальном уровне недоверие к данной структуре.