В ГД назвали совместные учения Армении и США целенаправленным отходом от РФ Депутат Затулин назвал совместные учения Армении и США отходом от России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совместные учения Армении и США являются продолжением политики по целенаправленному отходу от России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он напомнил об интервью армянского премьер-министра Никола Пашиняна, в котором было сказано о необходимости уйти от российской зависимости и поиске опоры в отношениях с другими государствами. По мнению Затулина, в этом контексте заявление Министерства обороны Армении не вызывает удивления.

Пашинян совершенно откровенно рассказал о своих настроениях итальянской La Republica. На фоне этого заявление Минобороны Армении не является чем-то из ряда вон выходящим. Это просто элемент плана по постепенному отходу от России, а на самом деле вытеснение России из Армении как таковой и из сознания армян как народа, — считает Затулин.

Депутат отметил, что призыв председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к Армении вступить в Альянс появился сразу после интервью Пашиняна. Затулин напомнил, как Армения отказалась участвовать в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а до этого на официальном уровне было выражено недоверие данной структуре.

Стоит только удивляться, что мы удивляемся этому на шестой год пребывания Пашиняна у власти. Его природа как политика была очевидна в тот момент, когда он пришел к власти в 2018 году. Я выражаю сожаление, что на разных уровнях у нас возникали иллюзии, что Армения при Пашиняне остается надежной страной. Люди так считают, потому что выкорчевать Россию и русских из сознания армян при всех усилиях Пашиняна сложно, — добавил Затулин.

Депутат подчеркнул, что Армения во многом остается русскоязычной страной, доброжелательна к приезжающим русским, а связи между людьми не прерваны.

Ранее Министерство обороны Армении анонсировало проведение совместных учений с США, которые запланированы с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью маневров станет повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.