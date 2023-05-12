Польша потребовала ускорить вступление Украины в НАТО Сенат Польши принял резолюцию с требованием об ускоренном вступлении Украины в НАТО

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Сенат Польши единогласно принял резолюцию за ускоренное вступление Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии, сообщает Polskie Radio. В Варшаве заявили, что Киев сегодня имеет самую сильную армию на континенте со сверхвыдающимся боевым опытом.

Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, которую разрабатывали десятилетиями западные союзники, — говорится в резолюции.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО согласны на вступление Украины в организацию. По его словам, сейчас страны Блока уделяют главное внимание «обеспечению победы Украины над Россией».

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Столтенберга могут привести к разрушению системы безопасности всей Европы. Она подчеркнула, что Москва еще до 2008 года заявляла об опасности вступления Украины в НАТО, однако ее никто не слышал. По мнению представителя российского МИД, Столтенберг пошел на поводу у президента Украины Владимира Зеленского и сказал, что «место Украины в евро-атлантической семье, в семье НАТО», однако у этой идеи мало шансов сбыться.