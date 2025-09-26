Политолог раскрыл, что всегда есть в спецтранспорте у Зеленского

В служебном транспорте президента Украины Владимира Зеленского всегда много алкоголя и мест «для общения с женщинами», заявил aif.ru политолог Владимир Скачко. По словам эксперта, во время своих перелетов в самолетах с президентами он лично убедился в том, что в них есть все удобства.
Есть все, чтобы спать, выпивать, общаться с противоположным полом и так далее. Конечно же, в таких поездах есть и связь, и охрана, и все бытовые принадлежности, — подчеркнул Скачко.
Эксперт отметил, что большинство секретных и несекретных резиденций, а также охраняемых объектов для Зеленского расположены в западной части Украины. По словам Скачко, в них президент может «отсиживаться сколько угодно», а быть в столице собственной страны ему необязательно.
Сейчас Зеленский вместе с женой находится в Нью-Йорке, где проходит 80-я сессия Генассамблеи ООН. Там он успел сделать несколько резонансных заявлений и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Зеленский выступил с речью перед полупустым залом в ООН. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинские государственные телеканалы применили ИИ для обработки видеозаписи и скрыли от зрителей пустующие места.