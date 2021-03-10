Политолог пригрозил Зеленскому донецкими танками

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Попытка президента Украины Владимира Зеленского повторить в Донбассе успех Азербайджана в Нагорном Карабахе будет иметь совершенно противоположные последствия. Такое мнение высказал израильский политолог Яков Кедми.

Он посоветовал Зеленскому поговорить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с некогда грузинским, а ныне с украинским политиком Михаилом Саакашвили, чтобы те рассказали о своём опыте — первый о потере Карабаха в 2020 году, а второй о поражении в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Донецкие танки не остановятся ни в Харькове, ни в Днепропетровске. И даже ни в Одессе, — предупредил Кедми в эфире YouTube-шоу «Соловьёв Live».

Кедми подчеркнул, что если Зеленский начнёт наступление в Донбассе, то это будет попытка профессионального клоуна (президент Украины — бывший игрок КВН, шоумен и актёр) «перебить лаврами» политического клоуна Саакашвили. Но такой шаг обречён на провал, считает Кедми.

Ранее NEWS.ru писал, что в Донбассе возобновились бои. Там произошло вооружённое противостояние между силами Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики и вооружёнными силами Украины. В ЛНР заявили, что силовики стреляли из оружия, запрещённого Минскими соглашениями.